Zorgrobot SARA werkt samen met Sonevo zorgplatform

SARA, de zelfstandig opererende robot, is specifiek ontwikkeld voor de zorg. Onder andere als oplossing tegen het toenemende personeelstekort in de zorg en de nog steeds groeiende vergrijzing. De zorgrobot wordt bij meerdere ouderenzorginstellingen in Nederland ingezet en vaak gezien als een waardevolle collega.

Zorgrobot in zorgplatform

Het zorgplatform Sonevo bewaakt en monitort cliënten op een slimme manier en informeert de zorgmedewerker op een wijze die past bij het zorgproces. De meerwaarde van de integratie van zorgrobot SARA in het zorgplatform is onder andere dat de robot actief kan reageren naar cliënten. bijvoorbeeld naar aanleiding van onbegrepen gedrag. Zo kan de samenwerking tussen het Sonevo zorgplatform en zorgrobot SARA zorgen in een nieuwe dimensie van Sonevo Smart Sensoring.

De eerste resultaten van de samenwerking zullen op korte termijn beschikbaar komen voor klanten van Hertek. Binnen de samenwerking gaan beide partijen, samen met zorgorganisaties, nog meer nieuwe functionaliteiten ontwikkelen ter ondersteuning van de zorg.

“Samen zorgen maakt het verschil. Met Hertek hebben we een samenwerkingspartner met uitgebreide ervaring in de zorg. Door deze samenwerking zijn wij in staat om SARA nog beter af te stemmen en vooral, om voor zowel de zorgprofessional als de client, van nog meer toegevoegde waarde te kunnen zijn”, vertelt Maartje Claassen-Eradus, directeur van SARA Robotics.

“Wij zoeken continu naar oplossingen die de zorg verbeteren. Geïntegreerd in ons Sonevo zorgplatform bieden wij met SARA een unieke propositie die we samen volop verder gaan ontwikkelen”, voegt Bart van Neer, Business Unit Manager Care bij Hertek daar aan toe.