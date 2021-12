Zorgtechnologie voor 65+’ers: eenvoud en voordelen voorop

Wat is de staat van digitale gezondheid in Australië?

“De digitale gezondheid en toepassing van zorgtechnologie in Australië zijn tijdens mijn carrière aanzienlijk verbeterd, vooral in het afgelopen decennium. De overheid heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de ondersteuning ervan door de ontwikkeling van de Australian Digital Health Agency.”

“Ons zorgsysteem is verdeeld tussen federale en deelstaatregeringen, evenals een belangrijke particuliere sector. Sommige staten, zoals mijn thuisstaat New South Wales, zijn gedurende vele jaren zeer actief geweest met EPD’s in alle openbare ziekenhuizen en verschillende iteraties van systemen gedurende die tijd. Anderen waren dat minder, maar zijn bezig hun achterstand in te halen.”

“In de huisartsenpraktijk kennen we al decennia wijdverbreide automatisering. Dit heeft ons echter een probleem met verouderde IT-systemen opgeleverd terwijl we overstappen op nieuwe architecturen.”

Wat staat er voor de komende jaren op de planning?

“Een aantal nationale initiatieven rond interoperabiliteit met gebruikmaking van de internationale standaard FHIR – een Australische innovatie – zijn aan de gang. Ook wordt er gewerkt aan meer functionaliteit in ons nationale gedeelde dossiersysteem ‘My Health Record’.”

“De overgang van legacy-architecturen naar de cloud vordert. Onlangs heeft goedkeuring voor integratie van het ouderenzorgsysteem in de digitale wereld geleid tot een golf van activiteiten in die ruimte. COVID-19 leidde tot een toename van telehealth, maar we moeten nog zien waar dat toe leidt.”

Sommige artsen vermijden hun computers, maar u houdt van de IT in de geneeskunde. Waarom?

“Het kan een generatiekwestie zijn, maar ik zag IT altijd als een hulpmiddel voor verbetering en sprong zo snel mogelijk op de IT-trein met mijn eerste personal computer in 1981. Ik denk dat de meeste artsen technologie positief bezien, maar actieve gebruikers en geen passieve gebruikers willen zijn. Als zij de kans krijgen om een grotere rol te spelen in IT-systemen, denk ik dat veel meer actieve voorstanders zouden worden.”

Al tien jaar geleden, tijdens een TED-talk, zei u de term ‘e-health te haten’. Wat is er mis met deze term?

“Het probleem met e-health, of zelfs digitale gezondheid, laat staan de andere uitingsvormen, is dat het de technologie op de eerste plaats zet en de gezondheidscomponent op de tweede plaats. Ons doel is de levering van gezondheidszorg en zorgtechnologie is een van de vele instrumenten die we tot onze beschikking hebben. Het gebruik van al onze beschikbare tools biedt ons de mogelijkheid om onze zorg te verbeteren, maar te veel focussen op de tools en niet op het servicemodel leidt tot veel IT-inkoop maar weinig zorgverlening.”

Kunt u, als voorzitter van de IT-raad voor ouderenzorg, vertellen wat zorgtechnologie de vergrijzende bevolking nu al te bieden hebben?

“Het eerste dat technologie een vergrijzende bevolking biedt, is transparantie. Gedeelde informatie die niet alleen beschikbaar is voor een paar aanbieders, maar voor de hele bevolking. Het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor communicatie binnen de sector en tussen sectoren. Het zorgt ervoor dat het beheer van hun zorg beter kan worden gecoördineerd, dat hun familie en vrienden indien nodig kunnen worden betrokken, en nieuwe tools voor monitoring, rapportage en alarmering kunnen hen helpen de grillen van het ouder worden beter te beheersen.”

Hoe kunnen we 65-plussers bereiken met digitale diensten, ook zij die terugdeinzen voor de computer, voor wie de huidige technologische revolutie te snel gaat?

“De beste manier om zowel 65-plussers als 65-plussers van digitale diensten te voorzien, is door het gebruik ervan zo eenvoudig mogelijk te maken en de voordelen aan te tonen. Gemakkelijk te begrijpen interfaces en integratie tussen systemen, zodat we niet bij elke service apart hoeven in te loggen, en gegevens kunnen worden gedeeld.”

“Laat ouderen een actieve rol spelen bij het ontwerpen van systemen en, belangrijker nog, laat ze bepalen waar ze hulp bij willen, neem die beslissingen niet geïsoleerd.”

Digitale gezondheidsdiensten voor senioren groeien in een snel tempo. Voor veel bedrijven is het een lucratieve markt. Hoe scheiden we waardevolle zorgtechnologie van gadgets die geen waarde toevoegen aan de zorg?

“Zoals bij elke snel evoluerende consumentensector, zullen er goede en minder goede toepassingen zijn voor ouderen. De markt is een vitale kracht, maar we hebben ook regelgeving nodig om de veiligheid te waarborgen, en we moeten waakzaam blijven voor frauduleuze claims.”

In uw tijd bij Intel werkte u samen met de zorgsector om innovatief gebruik van informatietechnologie te stimuleren. Moet de zorg nauwer samenwerken met big tech bedrijven?

“Ik moet zeggen dat Intel jaren, zo niet decennia, op de muziek vooruit liep met haar innovaties in de gezondheidszorg. Big tech kan een belangrijke rol spelen, maar deze concerns moeten begrijpen waar het waarde toevoegt en zichzelf niet zien als de expert in de gezondheidszorg.”

“Samenwerking met innovatieve clinici en betrokken consumenten is van cruciaal belang, wat moeilijk is voor een groot bedrijf. Het is daarom essentieel om ervoor te zorgen dat ze de infrastructuur geschikt maken voor innovatieve oplossingen en om innovators te ondersteunen om zich op hun platform te ontwikkelen.”

Hoe moet een goede evaluatie van nieuwe zorgtechnologie en de juiste adoptie eruit zien?

“Wettelijke vereisten voor kwaliteit en veiligheid zijn essentieel, maar we moeten clinici en consumenten de mogelijkheid bieden om nieuwe oplossingen te innoveren met behulp van de beschikbare technologie. Dat vereist samenwerking tussen clinici, de academische wereld, de overheid en betrokken consumentengroepen om oplossingen te evalueren en hierover transparant te rapporteren aan de bredere gemeenschap.”

