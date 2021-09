Zorgverzekeraar VGZ sluit aan bij de PGO Alliantie

De PGO Alliantie is een samenwerkingsverband van inmiddels meer dan 50 branche-, consumenten- en patiëntenorganisaties. De alliantie is in 2020 opgericht binnen het programma PGO on Air: een meerjarig programma dat het gebruik van PGO’s wil stimuleren door mensen te ondersteunen bij het kennen, kiezen, gebruiken en benutten van MedMij-gecertificeerde PGO’s. Samenwerking is noodzakelijk om deze doelen te bereiken. Onder de aangesloten organisaties bevinden zich patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, brancheorganisaties, consumentenorganisaties, welzijnsorganisaties en nu ook zorgverzekeraars.



PGO ‘nieuw’ fenomeen

Voor veel zorgverleners is een PGO nog altijd een betrekkelijk nieuw fenomeen. “We kunnen ons voorstellen dat dat vragen oproept”, zegt Sanneke Langendoen, eveneens verantwoordelijk voor innovatie bij VGZ maar meer vanuit marketingperspectief. “Er wordt op het digitale vlak het nodige van zorgverleners gevraagd. Maar een PGO biedt veel toegevoegde waarde voor de patiënt en eigenlijk hoef je als zorgverlener weinig te doen. Het voordeel is wel dat je te maken hebt met een goed geïnformeerde patiënt en goed geïnformeerde collega’s elders in de keten.”

Hopman gebruikt zelf een PGO sinds zijn oudste zoon een hersenbloeding kreeg. “Dat deden we met het idee om de zorg om hem heen efficiënt te organiseren. Iedereen doet dan mee. Niet alleen de ergotherapeut en de neuroloog, maar ook de tandarts, de leraren op school en de mantelzorgers. Het bevalt mij heel goed en ik verwacht dat de wens van patiënten om hiervan gebruik te maken een belangrijke rol zal spelen bij de acceptatie van PGO’s door zorgverleners.”

VGZ heeft meer redenen om mee te doen, benadrukt Hopman. “Wij willen onze leden de zorg kunnen bieden die bij hen past, en het PGO past daar perfect in. Er is nog veel onbekend rondom PGO’s, maar dat gaat vast snel veranderen.”

Regierol patiënt

Dit heeft te maken met het feit dat het ‘een prachtig systeem’ is, besluit Langendoen. “De veiligheid is via het MedMij-stelsel goed geregeld. Ontsluiting en koppeling van data gaat in een PGO frictieloos. De patiënt kan zo goed de regierol nemen. We verwachten dan ook dat dit een grote vlucht gaat nemen. Ook om die reden willen we er graag snel bij zijn.”