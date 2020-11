ZuidOostZorg zet als eerste VVT-organisatie BeterDichtbij in

Cliënten en hun mantelzorgers kunnen via BeterDichtbij laagdrempelig en veilig manier vragen stellen aan zorgverleners van ZuidOostZorg. Binnen de app kunnen cliënten en hun mantelzorgers op ieder moment van de dag vragen stellen aan de zorgteams, die kunnen reageren wanneer zij hiervoor de tijd nemen.

Makkelijk, direct vraag stellen

“Tijdens de pilot die we hebben gedraaid bleek dit een hele prettige manier van werken”, vertelt programmamanager Michel Dijkman. “Cliënten en contactpersonen kunnen op een gemakkelijke en directe manier hun vragen bij de zorg neerleggen. Tegelijkertijd legt het ook minder druk op de collega’s; zij kunnen de vragen beantwoorden op een moment dat hen past, zonder dat zij daarvoor direct hun werk hoeven te onderbreken. Daarbij is de afspraak dat een vraag altijd binnen twee werkdagen wordt beantwoord.”

Wie de app eenmaal heeft geïnstalleerd kan via BeterDichtbij ook contact hebben met andere zorgverleners die de app gebruiken, zoals zorgprofessionals van het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. “Wanneer meer organisaties in de regio dit gaan gebruiken kun je een mooi gezamenlijk platform bieden waarop mensen laagdrempelig met hun zorgverlener of arts in gesprek kunnen gaan,” aldus Dijkman.

BeterDichtbij stapsgewijs uitgerold

BeterDichtbij wordt stapsgewijs uitgerold binnen ZuidOostZorg. Dat begint bij de afdelingen waar kortdurende zorg en behandeling wordt geboden. De app wordt daar ingezet bij het bieden van nazorg. Verder wordt de app al ingezet bij het bieden van specialistische zorg door ZorgThuis, de thuiszorg van ZuidOostZorg. Het zelf kunnen uitvoeren en doorgeven van betrouwbare zelfmetingen door cliënten is hierbij het speerpunt.

Ook het Tergooi ziekenhuis is in oktober begonnen met BeterDichtbij. Het ziekenhuis heeft locaties in Hilversum, Blaricum en Weesp en zet iBeterDichtbij in voor specifieke afspraken, bijvoorbeeld een videoconsult als controleafspraak na een operatie aan de neus- en keelamandelen of als online consult bij het beoordelen van een behandeling bij voorstadia van huidkanker. In dit laatste geval stuurt de patiënt via de app een foto naar de dermatoloog. Op basis hiervan volgt een videoconsult, een telefonisch consult of een fysiek consult.

Inzet in Tergooi

KNO-arts Bas Roukema is tevreden over het gebruik van de app als nacontrole van het kinderdagprogramma: “De BeterDichtbij-app werkt heel makkelijk, zowel voor de patiënt als de specialist. Je hebt direct contact en geen DigiD nodig om in te loggen. Bovendien scheelt het videoconsult de ouders en het kind een ritje naar het ziekenhuis. Iets wat voor jonge kinderen toch best spannend is.”

BeterDichtbij wordt inmiddels in 34 ziekenhuizen en tientallen huisartsenpraktijken in Nederland ingezet. De app biedt tegenwoordig ook de optie van beeldbellen en werkt daarnaast samen met diverse zorginformatieplatforms, waaronder Thuisarts.nl.