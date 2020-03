Zuurstofgehalte in bloed meten met de Apple Watch?

Apple nieuws site 9to5Mac meldt dat ze de betreffende aanwijzingen in de broncode van iOS14 ingezien hebben. De Amerikaanse fabrikant zou dus werken aan de ontwikkeling van een Apple Watch health-toepassing voor het meten van het zuurstofgehalte in het bloed.

Indien de Apple Watch een te lage waarde detecteert, dan wordt de gebruiker gewaarschuwd. Die waarschuwingsmeldingen zijn vergelijkbaar met de huidige meldingen bij het detecteren van een onregelmatig hartritme.

Nog geen details van nieuwe Apple Watch

De bron van dit bericht kon nog geen details geven over andere hard- en software die eventueel nodig is (of zijn) voor het beschikbaar maken van deze nieuwe functie. Eerder werd aangenomen dat de huidige Apple Watch ook in staat moest zijn om het zuurstofgehalte in het bloed te kunnen meten, maar tot nu toe is die functie nog niet beschikbaar.

Het zou dus kunnen dat het meten van het zuurstofgehalte in het bloed straks alleen mogelijk is met een nieuwe versie van de Apple Watch, wanneer blijkt dat daarvoor extra hardware aan de wearable toegevoegd moet worden.

SpO2 meten met een Fitbit

In januari van dit jaar kondigde concurrent Fitbit aan dat bepaalde smartwatches van dat merk al geschikt zijn voor het meten van het zuurstofhalte in bloed. Daarbij werd ook aangegeven dat het om ‘schattingen’ gaat. Geen metingen die nauwkeurig genoeg zijn voor gebruik voor medische doeleinden.

De nieuwste versie van het Apple besturingssysteem, iOS14, wordt eind dit jaar, rondom september, gelanceerd. Dat is doorgaans ook het moment waarop Apple nieuwe iPhone- en Watch modellen presenteert. Al bestaat de kans dat die presentatie dit jaar uitgesteld gaat worden vanwege de gevolgen die de CoVid-19 uitbraak heeft voor de productie van Apple producten in China.