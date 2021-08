Zuyderland: Astma-app moet meer zelfmanagement bieden

“Astma is een oneindig intrigerende aandoening voor mij als longarts”, vertelt De Kruif. “Je hebt namelijk het verhaal van de patiënt nodig om de uitlokkende factoren voor kortademigheid te achterhalen. Voor de een is het strand bijvoorbeeld een ‘no go area’, terwijl de ander er juist van opknapt.” Toen corona het zuiden van Nederland hard raakte, werd het samen puzzelen met de patiënt een stuk lastiger. “Veel zorg werd afgezegd. Daarom besloten we op zoek te gaan naar een digitaal hulpmiddel zoals een app.”

Digitale inhaalslag

“De app is vlot te installeren en werkt vrij intuïtief”, vervolgt De Kruif. “Ook de grote letters en de eenvoudige vragen maken de app makkelijk in gebruik voor een brede doelgroep patiënten. Voor jonge patiënten is het natuurlijk al gewoon om apps te gebruiken om hun gezondheid te monitoren, maar we zien dat ook steeds meer oudere astmapatiënten een digitale inhaalslag maken.”

Het Zuyderland gebruikt de app vooral om astma te monitoren en als voorbereiding op het consult. Patiënten vullen maandelijks een vragenlijst in met hoe het met ze gaat. Dat geeft een goed beeld door de tijd heen, schetst Kruif. “Als ik normaal mensen op de poli zie, vertellen ze hun verhaal van die dag of de afgelopen week. Aan de hand van de app kunnen we ook naar het afgelopen halfjaar terugkijken. Dat geeft meer inzicht.” Zo worden soms ook patronen ontdekt, zoals dat astma vooral aan het begin van het voorjaar opspeelt. Daar kunnen patiënten dan zelf op anticiperen.

De app is breder doorgevoerd na een maand proefdraaien. Na de huidige opstartfase wil het Zuyderland nog een aantal functionaliteiten invoeren. Bijvoorbeeld de kennismodules waarmee patiënten meer inzicht krijgen in hun ziekte en handvatten om zelf te handelen. Kruif: “Uiteraard binnen de grenzen van het persoonlijke behandelplan, dat we ook nog gaan toevoegen, net als de koppeling met het EPD.”

Zelfmanagement via app

De ondersteuning van de app moet voor patiënten net als bij MijnIBDCoach uiteindelijk zelfmanagement mogelijk maken, stelt Kruif. “Het is natuurlijk ideaal als mensen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven komen. Voor de patiënt, maar ook voor de longarts, want door de vergrijzing, (ex-)rokers en Covid krijgt die het de komende jaren steeds drukker.”