Zuyderland en Sananet willen inzet eCoaches uitbreiden

Beide partijen werken al langer samen op het gebied van e-health. Zo ontwikkelden zij al diverse succesvolle e-health applicaties die inmiddels door zo’n 2750 patiënten gebruikt worden. Een aantal voorbeelden van die apps zijn de SanaCoach voor Parkinson, de mijnIBDcoach en de SanaCoach voor Multiple Sclerose. Daarnaast is Zuyderland ook een van de voorlopers als het gaat om e-health tools voor patiënten met chronisch hartfalen.

Uitbreiden eCoaches

Onlangs hebben Zuyderland en Sananet samen SanaCoach Liesbreuk ontwikkeld en geïntroduceerd. Dit een een nieuwe e-health tool voor kortstondige trajecten die patiënten veel toegevoegde waarde kan bieden door de inzet van een eCoach.

Met het intensiveren van de samenwerking willen de twee organisaties de inzet van medisch gevalideerde eCoaches uitbreiden naar andere patiëntengroepen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan patiënten met aandoeningen zoals reuma, astma, kanker, hartfalen, pijn bij liesbreuken en hoofdpijn.

Om de meerwaarde van eCoaches in kaart te brengen wil Zuyderland meer onderzoek gaan doen. De zorginstelling is van mening dat de wijze van implementatie een belangrijke factor is. Er lopen al diverse wetenschappelijke studies om dit beeld uit de praktijk te bevestigen en om te onderzoeken hoe de wijze van implementatie hieraan kan bijdragen. Daarnaast wil het ziekenhuis e-health, inclusief telemonitoring, ook voor andere ziektebeelden inzetten.

Expertise Zuyderland

Het Zuyderland beschikt naar eigen zeggen over excellente expertise op het gebied van oncologie, obesitas, neurocognitieve ziekten, mobiliteit en interstitiële longaandoeningen.

”Zuyderland loopt graag voorop bij innovaties in de zorg. Het streeft er voortdurend naar om vanuit vernieuwende ideeën en inzichten nieuwe hulpmiddelen, technieken, diensten en processen voor de zorg-en dienstverlening te ontwikkelen en succesvol in te voeren. Door innovatief te zijn, optimaliseert Zuyderland de zorg voor patiënten”, vertelt RvB lid Roel Goffin.

“Als Medisch Specialisten zijn wij nauw betrokken bij de uitvoering van de meerjarenstrategie van Zuyderland en de optimalisatie en integratie van zorgprocessen. Daarin passen deze ontwikkelingen uitstekend. We hebben afgesproken de bestaande eCoaches verder te optimaliseren en nieuwe te ontwikkelen naar onze met prioriteit voor de specialismen die reeds hun commitment hebben afgegeven zoals onder andere liesbreukcentrum en reumatologie”, voegt Karel Hulsewé, voorzitter Medisch Specialistisch bedrijf Zuyderland, daar aan toe.