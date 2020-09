Zuyderland gaat kwaliteit geleverde zorg meten met PROMs

De keuze voor de VitalHealth QuestManager past in de strategie van Zuyderland om aan te sluiten bij het bredere landelijke initiatief om ‘Samen beslissen’ in de spreekkamer te stimuleren en uitkomsten van PROMs voor kwaliteitsverbetering te gebruiken.

“Met de keuze voor Philips VitalHealth Questmanager zijn we in staat de uitkomsten van PROMs en andere effectmetingen naar de spreekkamer te brengen en te gebruiken om inzichten te krijgen in onze zorgpaden. Dit is in lijn met de ambitie van Zuyderland om elke dag te werken aan de beste zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat PROMs als aanvulling op klinische uitkomsten, behandelaren en patiënten helpen om de zorg meer en meer op het individu af te stemmen”, zegt Stijn Lambregts, afdelingshoofd Kwaliteitsverbetering binnen Zuyderland.

PROMs vragenlijsten

De Patient Reported Outcome Measures (PROMs) vragenlijsten worden door patiënten ingevuld. Zij doen dat voor, tijdens en na een behandeling. Met de ingevulde vragenlijsten worden de uitkomsten rondom de geleverde zorg, vanuit het perspectief van de patiënt, gemeten. “Bij uitkomsten kan gedacht worden aan kwaliteit van leven, pijnniveau, het sociaal functioneren en de mobiliteit, maar ook uitkomsten voor specifieke aandoeningen zoals artrose en longkanker. Uitkomsten helpen de patiënt, samen met de behandelaar, bij het kiezen van zijn (vervolg)behandeling en ondersteuning zoals revalidatie, maatschappelijk werk of psychologische hulp”, aldus Gerben Bootsma, longarts in Zuyderland.

De vragenlijsten kunnen op locatie in het ziekenhuis ingevuld worden, maar patiënten kunnen er ook voor kiezen dat thuis, via een beveiligde internetverbinding, te doen. Om patiënten aan te sporen de PROMs ook echt, en kort na een bezoek of behandeling, in te vullen, verstuurt het systeem automatisch een bericht naar de patiënt wanneer een nieuwe vragenlijst klaar staat.

Inzicht in kwaliteit geleverde zorg

Arjan Karens, General Manager Philips VitalHealth Benelux ziet zowel ziekenhuizen als patiënten inzicht willen hebben in de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg. “We hopen dat Zuyderland MC door PROMs te meten met QuestManager hun patiëntenzorg kan verbeteren, doordat ze de kosten, opbrengsten en kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk maken. Dit past binnen de ontwikkeling naar waardegedreven zorg waaraan Philips een belangrijke bijdrage wil leveren. Onder meer door onze focus op de quadruple aim: het verbeteren van zorguitkomsten, de patiëntervaring, werkervaring van zorgverleners en het verlagen van de zorgkosten. Het uitrollen van deze oplossing met een focus op kwaliteit past goed binnen onze samenwerking met Zuyderland.”

VitalHealth werd enkele jaren geleden na een overname onderdeel van Philips. Het doel was de positie van Philips als aanbieder van geïntegreerde e-health-oplossingen om de zorg voor zowel patiënt als zorgverlener te verbeteren.