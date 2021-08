Zuyderland transformeert naar het ziekenhuis van morgen

De onderwerpen en vragen die voor een transformatie naar het ziekenhuis van morgen van belang zijn: Hoe gaat dat in de praktijk? en welke keuzes maak je? Zuyderland is in 2015 ontstaan na een fusie van Atrium en Orbis. Sindsdien is Zuyderland het grootste topklinische ziekenhuis van Nederland. Naast de ziekenhuislocaties beschikt de zorginstelling ook over diverse verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg en thuishulp.

“We zijn begonnen met het formuleren van uitgangspunten. Waar willen we eigenlijk naar toe in de toekomst? Wat is onze stip op de horizon? Voor ons was dat het leveren van ‘de beste zorg, zo thuis mogelijk”, aldus Pfeiffer, Chief Information Officer (CIO) bij Zuyderland.

Het ziekenhuis van morgen

De transformatie naar het ziekenhuis van morgen begint bij preventie bij de patiënten die al bij je in behandeling zijn. Ofwel, het proberen te voorkomen dat ze meer in het ziekenhuis komen dan nodig. Voor patiënten die uiteindelijk wel in het ziekenhuis terechtkomen ligt de focus op het zo prettig mogelijk maken van het verblijf en er voor te zorgen dat het verblijf zo kort mogelijk duurt. Bijvoorbeeld door ze de mogelijkheid te bieden om thuis of in een verzorg- of verpleegtehuis verder te herstellen.

“Met deze doelen voor ogen, kom je er al gauw op uit dat medische technologie een primaire driver gaat zijn om deze veranderingen mogelijk te maken. Dat betekent dat je als ziekenhuis een verschuiving moet maken van bricks naar bytes; meer doen met technologie, waardoor mensen minder vaak fysiek in het ziekenhuis hoeven te zijn”, licht Pfeiffer toe. “Elke innovatie die we overwegen wordt langs de doelstelling gelegd: past dit binnen wat we willen bereiken? Als dat zo is, dan pas gaan we aan de slag met het uitwerken van een proof of concept om te toetsen of het werkt in de praktijk. En als ook dat zo is, dan gaan we kijken hoe we de oplossing schaalbaar kunnen maken en binnen de hele organisatie kunnen uitrollen.”

Innovaties versneld door COVID-19

Zoals bij zoveel zorginstellingen heeft de coronacrisis het tempo waarin technologische innovaties geïmplementeerd worden ook bij het Zuyderland doen versnellen. Zo introduceerde het ziekenhuis in korte tijd de mogelijkheid om patiënten een consult via videobellen aan te bieden. Vervolgens werd gestart met het aanbieden van virtual reality rondleidingen om patiënten op afstand bij te staan en gevoelens van stress, angst en pijn te verlagen.

“Verder zijn we aan het nadenken over het toepassen van biosensoren om patiënten eerder en toch verantwoord thuis te kunnen laten herstellen. We hebben nu en in de toekomst veel verschillende technologische oplossingen nodig, en het is belangrijk dat deze goed met elkaar integreren”, vertelt Pfeiffer.

Samenwerking met Philips en CZ

Dit zijn ontwikkelingen waar ook een groot ziekenhuis als het Zuyderland de nodige hulp en ondersteuning bij kan gebruiken. Een groot deel van die ondersteuning kan door Philips ingevuld worden. Daarom zijn zij voor Zuyderland dan ook de logische partner gebleken.

“We werken niet alleen samen met Philips als gezondheidstechnologiebedrijf, maar ook met zorgverzekeraar CZ en adviesbedrijf Accenture. Onze partners helpen ons om te zien wat er mogelijk is, en om er de energie in te stoppen die de nodige innovaties mogelijk te maken. Het is niet meer zo dat wij bepalen dat we een product nodig hebben, een bestelling plaatsen en dat Philips die dan levert. We denken in een partnership samen na over hoe we technologie kunnen inzetten om onze ambities waar te maken. Philips wil daar graag met ons samen over nadenken, met een flinke dosis creativiteit en energie”, besluit Pfeiffer.