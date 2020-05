Zuyderland zesde topklinisch ziekenhuis binnen mProve

In 2018 startten vijf ziekenhuizen met het mProve project. Sindsdien zijn al diverse beeldverhalen gemaakt, onder andere over nuchter zijn voor een geplande operatie of onderzoek in een ziekenhuis en uitleg over de procedures voor CT- en MRI-scans. Inmiddels beslaat het netwerk drie thema’s voor samenwerking; kwaliteit van de zorg, organisatie van de zorg en samen beter. Laaggeletterdheid is daarnaast een van de acht projectgebieden.

Samenwerking binnen mProve

Met het toetreden van het Zuyderland Medisch Centrum heeft het samenwerkingsverband een volgend, het zesde, topklinisch ziekenhuis binnen haar gelederen. Binnen mProve werken deze ziekenhuizen samen aan projecten die ze als individuele zorginstellingen niet direct kunnen realiseren.

“In deze bijzondere tijd van corona blijkt extra duidelijk dat innovatieve en digitale oplossingen essentieel zijn voor het bieden van de beste zorg aan onze patiënten. Met de toetreding van Zuyderland Medisch Centrum vergroten we de innovatie en e-health slagkracht van mProve, aldus de voorzitter van mProve, Jan Harm Zwaveling.

Meerwaarde voor Zuyderland

“Deelname aan een ambitieus netwerk past bij ons als organisatie. Dagelijks zijn wij met onze (zorg)professionals, mede door data analyses en feedback van patiënten, bezig met het continu verbeteren van onze zorgprocessen. We zien grote meerwaarde op dit gebied door een deelname aan het mProve netwerk. Door kennis en best practices met elkaar te delen, kunnen we merkbaar nog betere zorg leveren. Kwaliteit en innovatie staat bij ons hoog op de agenda, dit kunnen we nog verder versterken door in mProve verband samen te werken”, zegt David Jongen, voorzitter van de bestuursraad van het Zuyderland.

Het mProve netwerk bestaat nu uit zes topklinische ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Máxima MC (Veldhoven), Rijnstate (Arnhem) en Zuyderland Medisch Centrum (Heerlen en Sittard-Geleen).