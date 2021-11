Zweeds AI-voorspelmodel voor COVID-19 opnames

Bij het voorspellen van de verwachte COVID-19 ziekenhuisopnames geven de actuele besmettingscijfers geven een goede indicatie. Echter, hoe meer relevante data verzameld en geanalyseerd wordt, des te nauwkeuriger worden de voorspellingen. Het onlangs in Zweden ontwikkelde, en inmiddels geteste, AI-voorspelmodel is een goed voorbeeld daarvan.

In het Zweedse onderzoek werkte Ericsson samen met telecomprovider Telia en het Sahlgrenska University Hospital om een ​​innovatieve manier te ontwikkelen om het aantal Covid-19-opnames op korte termijn betrouwbaar te voorspellen. De nauwkeurigheid van de voorspelling is geëvalueerd door de planningsexperts van het ziekenhuis en bevestigd dat deze significante meerwaarde biedt.

Ontwikkeling AI-voorspelmodel

Voor de ontwikkeling van het AI-voorspelmodel werden verschillende modellen door AI-experts getraind. Doel daarvan was om te identificeren hoe elk voorspelmodel presteerde in verschillende prognosevensters. Het best presterende voorspelmodellen werd daarna doorontwikkeld met behulp van alle beschikbare brondata, zoals geanonimiseerde ziekenhuisgegevens en de eveneens geanonimiseerde locatiegevens van smartphones om de bewegingen van mensen te kunnen relateren aan het verloop van besmettingen en ziekenhuisopnames.

Bij de ontwikkeling van het AI-voorspelmodel werd ook rekening gehouden met andere relevante indicatoren, zoals het percentage positieve PCR-tests, de verandering in het woon-werkverkeer en de verandering in de algehele mobiliteit in gebieden met veel verkeer, zoals winkels en kantoren.

Bewezen meerwaarde

De prognose-indicatoren die tijdens de proef zijn geproduceerd, zijn geëvalueerd, gecombineerd en afgewogen tegen meerdere andere informatiebronnen om de basis te vormen van de Covid-19-prognoses van de ziekenhuizen. Planningsexperts van het ziekenhuis hebben inmiddels bevestigd dat het AI-voorspelmodel significante waarde biedt.

“De samenwerking heeft de ontwikkeling mogelijk gemaakt van een betrouwbare tool voor de kortetermijnvoorspelling van opnames in het ziekenhuis als gevolg van Covid-19 en is van vitaal belang geweest voor onze planning van een effectieve toewijzing van middelen aan ervoor te zorgen dat alle patiënten de zorg krijgen die nodig is”, aldus Thomas Brezicka, Chief Medical Officer van het Sahlgrenska University Hospital.