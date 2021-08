AI in topklinische en algemene ziekenhuizen: de stand van zaken

Kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) heeft de afgelopen jaren zijn intrede gedaan binnen de zorg en gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen. AI heeft de potentie om de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren en de hoge zorgkosten in te perken1-2. De implementatie van AI-toepassingen binnen de zorg blijft, ondanks de potentie en vele initiatieven, achter in vergelijking met andere sectoren(2-4). AI wordt op kleine schaal toegepast en geïntegreerd binnen de workflow van ziekenhuizen, maar grootschalig gebruik van AI-toepassingen binnen ziekenhuizen blijft achterwege(3-5).