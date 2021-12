Allemaal een rode neus!

Het wordt weer kouder en ik ben van de soort die pas echt lekker ‘draait’ bij 25 graden Celsius. Op de operatiekamer (OK) is het regelmatig afzien voor me qua temperatuur. Ik sta daar te klussen onder een ‘plenum’ – een laminaire neerwaartse airflow. Ooit bedacht omdat men dacht: als de lucht maar van de patiënt afstroomt, ontstaan er vast minder infecties. Nooit bewezen1(!), hoop geld in geïnvesteerd want ja, het klonk toch erg overtuigend van de meneer / mevrouw van de leverancier (waar heb ik dat vaker gehoord?). Ondertussen staat het hele OK-team dus een soort van rechtop in de wind.