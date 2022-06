‘Als niemand merkt dat we track & trace gebruiken, werkt het systeem’

Klinisch fysicus Jaap Groen, werkzaam in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, is een groot aanhanger van automatisering in de zorg. Maar dan moet het wel op een goede manier gebeuren. Zo begon het OLVG enkele jaren terug met twee pilots vanuit het EU BigMedilytics-programma, met een focus op analytics op en zoekfunctie van mobiele medische apparatuur voor verpleegkundigen. De poging het systeem in te voeren, strandde volgens Groen geleidelijk, mede door de coronacrisis. De vele lessen uit de pilots – bedoeld om de technologie te testen – en een bredere strategische samenwerking met Philips leidde tot een herziene aanpak dit jaar. “Als je op kleine schaal succesvol bent, kun je makkelijker de volgende stap zetten.”