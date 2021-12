‘Als we digitaal zien dat het goed gaat, kunnen we een consult soms annuleren’

Hoe maken digitale services het werk van een arts, verpleegkundige of poli-assistent nu echt makkelijker en beter? Dit jaar voeren we hierover in diverse edities van ICT&health gesprekken met zorgverleners in een ziekenhuis. Deze keer aan het woord: Rika Putters, verpleegkundig specialist Longziekten bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en omgeving.