Annegreet Blokland, programmamanager Technologie InteraktContour: ‘We hebben technologie in de zorg keihard nodig’

Dankzij de inzet van technologie verzetten we met dezelfde mensen meer werk. Dit principe geldt ook in de zorg. Zorgorganisatie InteraktContour maakt in haar aanbod voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel steeds meer gebruik van technologie. Dit jaar werd hier voor het eerst organisatiebreed op ingezet met een speciaal technologieprogramma. Technologie in de zorg is namelijk geen keuze, maar noodzaak.