API’s: dé mogelijkheid om digitale informatie-uitwisseling te versnellen Landelijke strategie voor de zorg volop  in ontwikkeling

Op een vergelijkingssite een zorgverlener kiezen, zoals je nu ook een hotel kunt kiezen? Bijvoorbeeld via een app op je telefoon? Dat is nu nog niet mogelijk. Maar met vereende krachten zou dit snel realiteit kunnen worden. Hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen? Onder andere door het gebruik van API’s in de zorg flink op te schalen. Met behulp van de overheid én leveranciers.