‘App moet altijd middel tot doel zijn’

De CoronaMelder-app kwam in 2020 niet zonder slag of stoot ter wereld. Na een mislukte ontwikkelpoging werd het VWS duidelijk dat er zorgvuldig omgegaan moest worden met juridische, ethische en andere haken en ogen. Mede na vragen vanuit de Eerste Kamer over de CoronaMelder vroeg VWS de Gezondheidsraad advies over de te maken afwegingen als de overheid meer screenings-apps gaat ontwikkelen of inzetten. ICT&health interviewde prof. dr. Bart-Jan Kullberg (voorzitter Gezondheidsraad) en mr. dr. Rachèl van Hellemondt (secretaris/gezondheidsjurist Gezondheidsraad): over de totstandkoming van het advies, maar ook hoe dit raamwerk in de toekomst moet helpen bij een zorgvuldig gebruik van screeningsapps door de overheid.