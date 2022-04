AVG, wat moet je ermee?

Zorgorganisaties beschouwen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vaak als een hinderpaal. Tegelijkertijd willen ze wel ruimte geven aan zorgtechnologie die cliënten meerwaarde biedt. Bij de inzet van zorgtechnologie worden gegevens van cliënten opgeslagen en dat moet wel volgens de richtlijnen van de AVG gebeuren. In de praktijk blijkt dat beter samen te gaan dan in eerste instantie nogal eens wordt gedacht. Als we maar rekening houden met een aantal algemene aandachtspunten. Vanuit het project Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg zijn die punten op basis van gesprekken met zorgorganisaties verwerkt tot vijf praktische adviezen.