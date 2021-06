Bankenwereld en zorg: logische samenwerkingspartners

Digitalisering van zorgprocessen is onontkoombaar om tot een toekomstbestendige zorg te komen, stelt Michel van Schaik,

directeur gezondheidszorg van de Rabobank. Het heeft daarbij geen zin om te stellen dat de overheid het voortouw moet

nemen, vindt hij. De omslag vraagt om publiek-private samenwerking die zijn basis heeft in het maatschappelijk middenveld.

De zorg kan daarbij heel goed gebruikmaken van de kennis en ervaring die binnen de banksector is opgebouwd.