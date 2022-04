Bed Fit: schoon bed in een handomdraai

Bij het ontslag van een patiënt met een druk op de knop de hele keten van beddenreiniging en kamerdesinfectie geautomatiseerd in gang zetten: daar draait het OLVG project Bed Fit om. Een project waarin IT, EPD, zorg en ondersteuning hand-in-hand een cruciaal proces verbeterd hebben met behulp van technologie. Op basis van gegevens uit het EPD wordt direct een schoonmaakteam aangestuurd via een app.