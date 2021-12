Behoudt en ontlast mantelzorgers met digitale transformatie

Het besef dat Nederland afstevent op een zorginfarct, de situatie waarin we niet meer in staat zijn noodzakelijke zorg te leveren door een groot tekort aan zorgprofessionals, begint inmiddels in te dalen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) beschreef dit zeer indringend in het rapport ‘Kiezen voor Houdbare Zorg’.1 In dit rapport schetst de WRR heel systematisch en in zeer begrijpelijke taal welke onhoudbare situatie zich openbaart als we geen ingrijpende keuzes gaan maken.