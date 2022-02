Bestrijd de zorgcrisis met leeftijdsbestendige woningen

Het heeft even geduurd, maar na de langste formatie ooit hebben we nu een nieuw kabinet. Hóe nieuw het is, zal in de praktijk moeten blijken. Het kabinet bestaat uit dezelfde partijen, maar herbergt veel nieuwe gezichten. Daartussen vinden we ook een aantal zeer vertrouwde gezichten. Opvallend is bijvoorbeeld de overstap van Hugo de Jonge, van minister van VWS naar minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening. Je zou kunnen zeggen dat Hugo na de zorgcrisis zijn tanden nu mag zetten in een andere grote crisis: de wooncrisis.