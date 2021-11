Betekenis door (digitale) verbintenis

Onlangs las ik het volgende fragment in een boek van Aukje Nauta (‘Nooit meer doen alsof’), waarin zij refereert aan een uitspraak van schrijfster Connie Palmen: “We krijgen betekenis door onze verbintenissen met iets of iemand, met je familie, je vrienden, je geliefde en met de wereld door je werk. Ik denk dat of iemand zijn leven als zinvol of zinloos beschouwt, afhangt van de persoonlijke verhoudingen die iemand aan kan gaan. Je bent een moeder door je kind, zo zit dat. Je bent een geliefde door je geliefde, een vriend door je vriend, een schrijver door je lezer. Het is het drama van de afhankelijkheid en er is niets tegen te doen.”