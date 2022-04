Betere zorg? Vind een eitje!

Op het moment dat ik deze chief’s table schrijf, is het alweer bijna Pasen. Je zou je kunnen vergissen, want de chocolade-eitjes liggen al maanden in de winkel. En ja, ik beken, ik snoep ze ook dit jaar vast weer tot ver na Pinksteren weg. Ik heb daarin helaas niet zoveel ruggengraat. Die paaseitjes snaaien gewoon zo lekker weg, en ogen daarbij veel vrolijker dan een gewoon chocolaatje.