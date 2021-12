Bij ’s Heeren Loo horen digitale vaardigheden er gewoon bij

In 2018 was gehandicaptenzorgorganisatie ’s Heeren Loo de eerste zorgorganisatie in Nederland die gestructureerd aan slag ging met het verbeteren van de digitale vaardigheden van de medewerkers. Er is sindsdien een programma ontwikkeld waar zoveel andere zorgorganisaties interesse in bleken te hebben, dat het verder is uitgewerkt en verspreid door de coalitie Digivaardig in de zorg. In dit artikel kijken we met Maarten Brouwer, directeur Digitalisering en IT, en procesmanager zorgapplicaties Eline Groenevelt waar pionier ’s Heeren Loo nu staat met digitale vaardigheden.