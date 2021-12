BrabantZorg zet sensortechnologie in  Van driemaal daags meten naar  continu monitoren

Kun je de sensortechnologie van een ziekenhuis ook toepassen in verpleeghuizen en thuiszorg? Dat is de centrale vraag in de pilot ‘Smart Monitoring in de VVT-setting’ die BrabantZorg samen met innovatiepartner Ascom uitvoert. Een gezamenlijke voorbereiding, stabiele Wifi en inzetten van key-users blijken belangrijke randvoorwaarden voor succes.