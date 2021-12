Coalitie Beeldbeschikbaarheid Nederland maakt vaart

Het Programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van het ministerie van VWS ontwikkelt de wettelijke verplichting voor de uitwisseling van radiologische beelden en verslagen. Dit is één van de vier door het zorgveld geprioriteerde gegevensuitwisselingen. Samen met het veld wordt gewerkt aan een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard en normering voor de gegevensuitwisseling via Beeldbeschikbaarheid.