Data: de sleutel tot gepersonaliseerde zorg

Het personaliseren van zorg wordt in het Nederlandse zorglandschap steeds belangrijker. Met gepersonaliseerde zorg kunnen we beter de juiste zorg op het juiste moment bieden. Verschillende ICT-technieken worden hier al voor ingezet en in de nabije toekomst kunnen we nog veel meer verwachten. Met name de inzet van data en data analytics leidt tot veelbelovende toepassingen om zorg te personaliseren. In dit artikel zetten we er een aantal op een rij en werpen zo een blik op de toekomst van het zorglandschap.