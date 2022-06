Data Omaha System onmisbaar voor toekomstige zorg

In de toekomst zal er steeds meer en vaker een beroep op de wijkverpleging worden gedaan. Dit is nodig omdat steeds meer ziekenhuis- en verpleeghuiszorg thuis moet plaatsvinden (‘juiste zorg op de juiste plek’). Het is daarom cruciaal dat de zorg efficiënt en effectief georganiseerd wordt. En dat vereist data-inzicht in succesvolle interventies. De data uit het Omaha System biedt hierin kansen, omdat 80 procent van de wijkverpleging werkt met dit classificatiesysteem.