De (digitale) basis op orde

Het is een veelgebruikte zin in de zorg: ‘We moeten eerst de basis op orde hebben’. Daar wordt meestal mee bedoeld dat de bezetting rond moet zijn, iedereen gekwalificeerd is voor het werk dat hij/zij doet en er duidelijkheid is over de doelen en de gewenste kwaliteit van zorg. Dat is een belangrijke basis om op orde te hebben inderdaad. Maar wat te denken over de digitale basis. Is die wel op orde?