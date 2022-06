De hybride toekomst van het BovenIJ ziekenhuis

In de week van de slimme zorgestafette, afgelopen februari, stelde het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord koers te zetten naar een nóg bredere inzet van digitale middelen voor patiëntencontact en thuismonitoring. Geen loze belofte, blijkt uit wat het ziekenhuis allemaal al doet op dit gebied en wat in de planning staat voor de komende periode.