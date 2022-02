De klimaatcrisis schreeuwt om digitalisering

Het is aan de coronapandemie te danken dat digitalisering in de zorg zo’n grote vlucht heeft genomen. Tegelijkertijd is het omgekeerde het geval: digitalisering heeft de zorg behoed voor erger. Het bleek een uitstekende oplossing in een periode waarin fysiek contact niet mogelijk of wenselijk was. Nu is er nóg een crisis die smacht naar digitale oplossingen, de klimaatcrisis. Deze crisis staat nog lang niet prominent genoeg op de agenda, betogen de initiatiefnemers van de ‘Klimaatcasus voor digitale gezondheid’: zorgstrateeg Lucien Engelen, RvB-voorzitter van het Maastricht UMC+ Helen Mertens en RvB-voorzitter van het Radboudumc Bertine Lahuis – in samenwerking met Deloitte, het ministerie van VWS en het Laurentius ziekenhuis in Roermond.