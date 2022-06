De Metaverse: de nieuwe kleren van de keizer?

Dit is – met voorsprong – het moeilijkste artikel dat ik ooit geschreven heb voor ICT&health sinds mijn vuurdoop zeven jaar geleden (2015/3). Het is een eenvoudig, kort en inzichtelijk artikel over de Metaverse in de zorg. Het onderwerp is echter complex vanwege de nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden die voortkomen uit interacties tussen die technologieën en de rotvaart waarmee dit alles gebeurt. Dus hier geen ingewikkelde uiteenzetting over blockchain, NFT, poap, mint, shilling, Discord, DeFi, whales, gas fee, metawallet of DAO, maar een bondige, vlotte intro over het begrip Metaverse. Hierdoor zal ik regelmatig veel te kort door de bocht gaan voor wat betreft definities en analogieën, waarvoor alvast mijn excuses.