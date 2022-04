De pacemaker: van externe kast tot thuismonitoring van je ICD

De pacemaker is, puur technisch bekeken, een relatief eenvoudig medisch hulpmiddel. Dat staat los van de enorme ontwikkeling die de pacemaker in de 90 jaar van haar bestaan doorgemaakt heeft. Dat wil zeggen, in de 90 jaar nadat de eerste elektrische, nog externe pacemaker het daglicht zag. Een uitvinding van de Australische arts Mark C. Lidwill die door Albert Hyman in 1932 daadwerkelijk gebouwd werd.