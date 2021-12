De Personal Health Train: waar  staan we nu?

De Personal Health Train (PHT)-community heeft onlangs een position paper gepubliceerd. Een goede aanleiding om stil te staan bij de stand van zaken rondom decentrale data-analyse. De PHT is een verzamelbegrip voor technologieën en afspraken die het mogelijk maken om data decentraal te analyseren. Het belangrijkste kenmerk en uitgangspunt: gegevens worden niet naar een centrale analyse gebracht, maar een analyse ‘bezoekt’ de gegevens. De Nederlandse PHT-community heeft een set afspraken ontwikkeld om het PHT-principe in de praktijk uitvoerbaar te maken. De actieve PHT-community brengt praktijkervaring in voor de continue doorontwikkeling van de PHT-afsprakenset. De publicatie van de afsprakenset wordt eind 2021 verwacht.