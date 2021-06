De potentie van beeld in de gezondheidszorg

Het gebruik van beeld in de gezondheidszorg neemt alsmaar toe. Een mooie ontwikkeling, die helaas ook een keerzijde heeft. Want is iedereen wel visueel vaardig genoeg om beeld te kunnen duiden? De visuele geletterdheid van zorgprofessionals en zorgprofessionals in spé moet nog veel beter getraind worden. Alleen dan kan de volle potentie van beeld benut worden in de gezondheidszorg. Plant een zaadje en begin vandaag nog.