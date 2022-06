De rol van AI en informatie binnen nefrologie

Ruim één op de tien Nederlanders heeft chronische nierschade. Een deel van hen ontwikkelt uiteindelijk nierfalen. Hoewel nierfalen dodelijk is, kan een nierfunctie-vervangende behandeling – dialyse of niertransplantatie – het leven van nierpatiënten verlengen. Kunstmatige intelligentie (AI) wordt steeds vaker ingezet bij de opsporing van (vroegtijdige) nierfalen. Wat kunnen we met AI-toepassingen zoals machine learning en deep learning-analyses? De data die we hiermee verzamelen, wordt onder meer gebruikt om in de behandelkamer tot een beter behandelplan te komen. Wat vertelt deze data ons en hoe gaat dat in zijn werk? Hierover sprak ik met Jesper Kers, patholoog binnen Amsterdam UMC en LUMC.