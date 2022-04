De spreekkamer op social media: zijn we er klaar voor?

Als medisch specialist zie ik elk patiëntencontact als een verbetermoment. Het is een verslavende sport om elke keer beter in te kunnen tunen op de ander. Want hoe sneller en beter ik daarin slaag, hoe hoger het gemeenschappelijk behaalde eindresultaat op gezondheid van mijn patiënt. Een vlog van één van mijn patiënten bewijst mij, maar veel belangrijker, lotgenoten van mijn zeer empathische patiënt daarbij een goede dienst.