De stille revolutie van het oproepsysteem

Het verpleegoproepsysteem heeft stilletjes een revolutie doorgemaakt. 50 jaar geleden waren de rode knop, de lamp en het belletje gemeengoed. Nu staat geavanceerde software met sensoren de verpleegkundige bij in het bepalen welke patiënt/bewoner welke zorg op welk moment nodig heeft. Oproepsystemen zijn niet alleen stiller, maar vooral effectiever voor verpleegkundigen. Het eind van deze ontwikkeling is nog niet in zicht, meent Jan Ringenier. Hij maakte deze revolutie mee, sterker nog: als global product manager bij Ascom zocht hij voortdurend naar ‘the next step’. Nu hij onlangs met pensioen is gegaan, schetst hij de ontwikkeling van het VOS die hij heeft meegemaakt en wat hij verwacht voor de toekomst.