De volgende hype: gespreksmomentje centraal

Het lijkt wel een hype, die rol van mij als burger/patiënt in mijn eigen zorg. Eerst werd de zorg wel voor me georganiseerd en geregeld. Werden er dingen opgeschreven over mij die ik niet zag. Misschien zelfs wel bk (‘heeft buskruit niet uitgevonden’) of mijn verjaardag. Gelukkig stond ik later al meer centraal, als stralend middelpunt van mijn zorg, maar nog steeds wel enigszins aan de zijlijn.