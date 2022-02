De Zorgambassade: snelkookpan  voor zorginnovatie

Misschien herken je het wel: er wordt een potentieel waardevol initiatief ontwikkeld, maar dat blijft vervolgens steken in de pilotfase. Opschaling blijkt moeilijk vanwege allerlei barrières in het complexe zorglandschap. Dat is frustrerend, omdat de zorg innovatieve oplossingen juist nodig heeft. De Zorgambassade is opgericht om deze barrières weg te nemen, zodat zinvolle initiatieven wél opgeschaald kunnen worden. Inmiddels heeft dit geleid tot concrete resultaten, zoals Share2Care, CO+START, Medibooster en Fitkompas.