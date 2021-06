In de zorgsector bestaat veel aandacht voor digitale vaardigheden. Zorgbestuurders, zorgprofessionals, zorgmedewerkers,

jong en oud: iedereen moet over bepaalde vaardigheden beschikken om effectief het groeiend aantal digitale en e-health

toepassingen te kunnen gebruiken. Huisarts Bart Timmers is een groot voorstander van digitalisering en benadrukt het

belang van digitale vaardigheden. Maar, reageert technologiefilosoof Martijn Aslander: die vaardigheden vormen slechts een

beperkt deel van de digitale fitheid die mensen nodig hebben om goed mee te komen in onze informatiesamenleving. En, stelt

Aslander: digitaal fit is nog bijna niemand.