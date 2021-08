Digitaal pleisters plakken: het kaf van het koren scheiden

Eén van de pilaren van informatiebeveiliging is goed patch- en kwetsbaarhedenmanagement. Het is echter niet makkelijk om te bepalen wanneer je in actie moet komen en hoe snel. Soms lijkt het wel of softwarekwetsbaarheden elkaar sneller opvolgen dan de series op Netflix. Hoe onderscheid je het kaf van het koren? En waarin verschilt de zorgsector van andere sectoren? Steven van Baardewijk (Security Specialist Z-CERT) vertelt hoe Z-CERT kwetsbaarheden analyseert en de zorgsector daarmee ondersteunt.