Digitale assistent doet triage bij  SOA-vragen

“Op welke wijze kunnen we e-health inzetten bij het proces voor triage, advisering en het maken van een afspraak bij SOA-vraagstukken?” Op basis van deze vraag onderzochten huisartsen Schwantje en Meijerink met ondersteuning van de Zorggroep Medrie in een pilot of softwarematige robotisering (RPA) in huisartsenpraktijken kan bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. Maar ook hoe deze toepassing ingezet kan worden voor andere zorgprocessen.