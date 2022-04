Digitale inclusie is mensenwerk

Sem is welzijnsmedewerker in een grote stad. Dagelijks spreekt zij kinderen in een buurt waar veel mensen in armoede leven. Tijdens de coronacrisis bleek dat veel van deze kinderen geen school konden volgen. De reden: ze hadden geen laptop. Ondanks het feit dat Sem al langer met deze kinderen samenwerkte, was er nog nooit een hulpvraag – ontstaan vanuit armoede – aan haar gesteld. Met hulp van programma Allemaal Digitaal heeft Sem laptops en mobiele telefoons kunnen uitdelen. Om daar passende hulp bij te bieden, kwam Sem bij deze gezinnen thuis. En toen pas ontstond het échte gesprek.