Digitalisering zorgt voor meer menselijk contact!

Onze gezondheid en de gezondheidszorg is en blijft mensenwerk. Techniek vervangt menselijk contact niet, maar moet bijdragen aan zelfredzaamheid, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Zolang het maatwerk blijft en we met zijn allen de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste moment blijven verlenen, zorgt techniek juist voor meer menselijk contact. Menselijk contact blijft het belangrijkste element binnen de zorg. Een goede balans vinden tussen hybride vormen van zorg waarbij we techniek inzetten, blijft een uitdaging. Bij techniek denken we al snel aan robots en ingewikkelde algoritmes. Vormen van sociale technologie, bijvoorbeeld beeldbellen, helpt zorgvragers met hun zorgverleners in contact te staan. Zo blijven beide partijen van elkaar op de hoogte van wat er leeft of speelt op het gebied van gezondheid en welbevinden. Uit ervaring blijkt dat persoonlijk contact een groot onderdeel is van kwaliteit van zorg. In elke zorgsector is er behoefte aan goede communicatie met de zorgvrager, familie of naasten. Ondanks dat het aantal zorgvragers jaarlijks stijgt, ontwikkelt de techniek net zo snel mee. De druk om goede kwaliteit van zorg te leveren, ligt hoog. Of de geleverde zorg nu intramuraal of extramuraal is, we merken dat er veel behoefte is rondom persoonlijk contact.