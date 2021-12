Dromen van een ideale zorgwereld: data, durven en… stoppen

In dromen verwerken we opgedane indrukken uit de werkelijkheid, maar creëren we ook nieuwe werkelijkheden. In mijn dromen over zorg knopen we data moeiteloos aan elkaar, zijn we radicaal transparant over kwaliteit, volgen we de behoefte van de patiënt, zijn er geen onnodige hobbels rondom privacy en adoptie van nieuwe technologie en zijn we eerlijk over wat er wel en niet kan. Droomt u een stukje mee?