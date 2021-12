DVDExit: de DVD de deur uit

Binnen het programma Twiin hebben MedicalPHIT1 en VZVZ intensief samengewerkt. Samen met andere betrokken partijen in het zorgveld is het project DVDexit afgerond, met als resultaat dat DVD’s met beelden en verslagen vervangen zijn door de digitale variant daarvan. Een succesvol verlopen project, maar ook een tussenstap, erkennen Hans Mekenkamp (partner van MedicalPHIT) en Anil Jadoenathmisier (directeur IT & Innovatie van VZVZ en voorzitter van de Stuurgroep Twiin). Het gaat uiteindelijk om volledige digitale beeldbeschikbaarheid op basis van een landelijke tijdlijn, in chronologische volgorde. Ook tot dat doel worden nu forse stappen gezet.