Barry Runyon, Gartner: ‘Overheden moeten versnelling open uitwisseling data afdwingen’

De technologie voor open, gestandaardiseerde gegevensuitwisseling is er al. Het kan nog altijd beter, maar vormt zeker niet de grootste horde voor deze uitwisseling. Die horde is de cultuur bij zowel leveranciers van zorgsystemen als veel zorgaanbieders, meent Gartner-analist Barry Runyon. “Men vindt het lastig om te accepteren dat niet zozeer het bezit, maar de uitwisseling van data de meeste toegevoegde waarde heeft.” Het is nu aan overheden, in de VS maar ook in Nederland, om benodigde verandering van cultuur af te dwingen met een mix van stimulansen en straffen.